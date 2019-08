Quatar Airways compie tre anni dal Galileo Galilei di Pisa

editato in: da

(Teleborsa) – Qatar Airways festeggia il terzo anniversario del collegamento diretto Pisa-Doha, insieme a Toscana Aeroporti. La compagnia aerea del Qatar, che opera in Italia dal 2002, da quando è stata inaugurata la prima rotta Doha-Milano, ha registrato oltre 185.000 passeggeri trasportati da e per l’aeroporto di Pisa Galileo Galilei.

Il vettore offre 7 frequenze settimanali, una capacità di 12 posti in Business Class, 120 in Economy Class a bordo dell’attuale Airbus A320 e un’efficiente connettività verso le oltre 160 destinazioni del network, tra cui Australia, Cina, Thailandia e Africa.

Mate Hoffmann, Country Manager Italy and Malta ha commentato: “Siamo orgogliosi di festeggiare insieme al nostro partner, Toscana Aeroporti, questo importante traguardo, frutto di anni di collaborazione, una sinergia che continua senza sosta per offrire ai viaggiatori in partenza da Pisa le migliori soluzioni di viaggio. I nostri passeggeri sono infatti la nostra priorità e continueremo a impegnarci ogni giorno per far vivere loro un’esperienza di viaggio senza precedenti volando verso le più suggestive destinazioni del mondo.”

Per Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti S.p.A.: “Il traguardo raggiunto ci riempie di soddisfazione e di orgoglio. La collaborazione con Qatar Airways si è dimostrata estremamente fruttuosa e ha consentito di collegare la Toscana a una delle mete, il Qatar, più attrattive del mondo e di aumentare, tramite questa connessione, i collegamenti a livello globale. Siamo convinti che la presenza di Qatar Airways rappresenti un elemento di assoluto valore non solo per Toscana Aeroporti, ma per l’intera Regione: per questo motivo ci impegneremo sempre di più a rafforzare questa collaborazione.”