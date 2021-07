editato in: da

(Teleborsa) – Aegean ha festeggiato l’ingresso in flotta del quarto Airbus A321neo e resta in attesa di riceverne altri 42 nei prossimi anni. Con il nuovo aeromobile la compagnia aerea ellenica ha effettuato anche il suo primo volo utilizzando carburante sostenibile (Saf).

Anche con l’uso di carburanti convenzionali, i nuovi A321neo hanno un’impronta di Co2 per passeggero inferiore del 19% – 23% rispetto agli aerei della generazione precedente e fino al 53% in meno di Co2 per passeggero.