Quarantena come malattia, Confesercenti: Governo intervenga subito con norma

(Teleborsa) – “Riteniamo assolutamente positive le rassicurazioni del Ministro del Lavoro Andrea Orlando, che si dice favorevole a tornare a considerare la quarantena come malattia, come richiesto più volte da Confesercenti in questi giorni. E’ a nostro avviso impensabile, infatti, scaricare il peso della quarantena sulle imprese e sui lavoratori”. Così Confesercenti commenta ledichiarazioni del ministro del Lavoro,Andrea Orlando.

“Un colpo per imprese e lavoratori, che oltretutto arriva in una fase delicata, che vede da un lato i primi timidi segnali di ripresa economica, ma dall’altro anche un nuovo aumento dei contagi. Un combinato disposto che rende ancora piu’ assurda la mancata equiparazione di quarantena e malattia, perche’ costringe le imprese, qualora abbiano un lavoratore entrato in contatto con un positivo, a farsi carico contemporaneamente sia della sua assenza che della sua sostituzione”.

“Visto il parere positivo del Ministro – conclude Confesercenti – auspichiamo che il Governo intervenga urgentemente con una norma. Non possiamo consentire che siano sempre le imprese e i lavoratori a pagare”.