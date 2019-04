Quanto costa in media una Colomba di Pasqua e consumi per il 2019

editato in: da

A soli pochi giorni dalla Pasqua, è facile immaginare la corsa nei supermercati per acquistare i dolci tipici di questa festività, ma anche qualche cibo in più da portare in tavola.

Tuttavia, questo scenario si discosta un po’ dalla realtà o per lo meno la situazione è un po’ differente quest’anno. La previsione arriva dalla Federazione dei dettaglianti dell’alimentazione (Fida-Confcommercio), ma anche da Sigma, Crai e dai negozi “del vicinato”.

Dati alla mano quindi, la fotografia scattata prevede il consumo di un minor numero di colombe pasquali, ma anche di uova di cioccolato e più in generale di dolci. Nello specifico è previsto un calo negli acquisti di:

colombe pasquali (15%);

(15%); uova di cioccolato (25%/30%).

Quali sono i fattori che spingono i consumatori ad acquistare di meno? A spiegarli è il presidente della Federazione dei dettaglianti dell’alimentazione, Donatella Prampolini: “Quest’anno i consumi alimentari non sono brillantissimi. Per i dolci abbiamo già visto una riduzione delle vendite dei panettoni a Natale. Il problema è che la gente è preoccupata e la propensione ai consumi risente di questo, anche del fatto di poter scongiurare l’aumento dell’Iva”.

E se uno dei fattori che spinge i consumatori ad acquistare meno è dunque di natura più “economico”, dall’altra invece emerge uno stile di vita diverso che sta portando a una maggiore attenzione verso ciò che si acquista. La salute per gli italiani è diventato un argomento molto caro, al punto che in tanti sono disposti a spendere anche di più (in prevenzione e cure) nei prossimi anni. L’alimentazione influenza la salute e di conseguenza si tende a cambiare lo stile di vita e il tipo di alimentazione.

Ma un altro fattore che spinge a un minor acquisto di dolci, è anche il periodo in cui quest’anno ricade la Pasqua: a primavera inoltrata, ovvero quando si inizia a prestare un po’ più di attenzione all’ago della bilancia. Estate, prova costume e ferie sono solo fra qualche mese: parte la corsa verso le prime diete e sulle tavole si evitano pasti troppo calorici o dolci di troppo.

Qual è il costo (in media) di una colomba pasquale

Sempre secondo i dati presi in analisi da Fida, il prezzo per una colomba di Pasqua classica da acquistare in supermercato, si aggira intorno 3€. Quelle che contengono anche una golosa farcitura hanno invece un prezzo che oscilla tra gli 8€ e i 10€.

Colombe artigianali realizzate dalle pasticcerie, presentano invece dei costi più alti a fronte anche di una maggiore qualità. Spesso vengono prodotte su richiesta e il loro prezzo oscilla tra i 20€ e i 22€.