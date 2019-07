editato in: da

(Teleborsa) – Una multa a cifre importanti, per il leader al mondo per la produzione di chip. La Unione Europea ha rilasciato una multa da 242 milioni di euro alla Qualcomm per abuso di posizione dominante.

Secondo Bruxelles, la società avrebbe venduto i suoi prodotto a prezzi inferiori al costo di produzione, nel mercato dei circuiti integrati destinati al 3G, con lo scopo di mettere fuori mercato la concorrente Icera.