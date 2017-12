Qatar Airways, vent’anni di crescita sempre più veloce

(Teleborsa) – Qatar Airways, vent’anni di attività per la compagnia aerea del Golfo che ha continuato a superare le aspettative per tutto il 2017, aprendo nuove rotte, raddoppiando le frequenze e la capacità verso numerose destinazioni e lanciando il suo nuovo prodotto di Business Class, Qsuite. Nel momento in cui molte compagnie aeree si stanno ridimensionando, Qatar Airways prosegue così la crescita. Nel giugno scorso, la compagnia ha pubblicato i risultati annuali per l’anno fiscale 2017, rivelando un notevole incremento dell’utile netto del 21,7 per cento annuo. I risultati hanno anche mostrato un aumento del fatturato annuo del 10,4 per cento.

“Il 2017 è stato un anno particolarmente speciale per noi – ha dichiarato Akbar Al Baker, Ad di Qatar Airways Group – e mentre riflettiamo sui nostri risultati, riaffermiamo il nostro impegno a fornire l’eccellenza nei cieli, facendo in modo che sin dal loro ingresso nei nostri aerei i passeggeri si sentano avvolti in una atmosfera di piacevole benessere, sia che si tratti di viaggio di vacanza o di lavoro. Rimaniamo impegnati a espandere la nostra rete globale e a portare i nostri passeggeri ovunque nel mondo”.

Sono 11 le nuove destinazioni di Qatar Airways lanciate nel 2017, tra cui Auckland, in Nuova Zelanda. Quatar-Auckland è il volo commerciale più lungo del mondo. E verso l’estremo Oriente (Indocina) la rotta per Chiang Mai, la sua quarta destinazione in Thailandia, un quinto servizio giornaliero non-stop a Bangkok e un servizio giornaliero per Krabi. A gennaio 2018 inizierà poi il servizio verso Pattaya, e un nuovo servizio giornaliero diretto verso Hanoi, con il servizio verso Ho Chi Minh City che aumenta da tre voli a settimana a 10 a partire appunto dal 1° gennaio 2018.

La compagnia aerea ha inoltre introdotto il suo A380 per Melbourne, e ,sempre sull’Australia, l’aereo passeggeri più grande del mondo volerà presto anche sulla rotta verso Perth, mentre Canberra sarà raggiunta nel corso del 2018. Qatar Airways è ora anche la prima compagnia aerea a volare con il nuovo Airbus A350 alle Maldive due volte al giorno.

Tra le novità 2017, il suo nuovo sedile di Business Class, appunto il Qsuite, prodotto brevettato da Qatar Airways e presentato al Paris Air Show di Le Bourget nel giugno scorso; il prestigioso riconoscimento 2017 “Airline of the Year” di Skytrax e altri importanti premi internazionali, mente l’Ad Akbar Al Baker è stato eletto Chairman of the Board of Governors della International Air Transport Association (IATA), effettivo da giugno 2018.

Qatar Airways ha ricevuto 19 nuovi aeromobili nel 2017, portando la sua flotta totale a 212 velivoli. La compagnia aerea ha anche recentemente modificato un ordine precedente per 50 Airbus A320neo con un ordine fermo per 50 più grandi A321neo ACF (configurazione Airbus Cabin Flex), in un ordine firmato all’inizio di questo mese alla presenza dell’Emiro dello Stato del Qatar, Sua Altezza Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani e del Presidente francese Emmanuel Macron.

La giovane compagnia del Golfo ha continuato a stringere forti partnership in tutto il mondo. A novembre ha annunciato un’acquisizione in Cathay Pacific, membro di oneworld, acquisendo circa il 9,61% del capitale azionario totale dell’aerolinea di Hong Kong. Qatar Airways ha ulteriormente rafforzato il proprio impegno con l’Italia con l’acquisizione del 49 per cento di AQA Holding, la nuova capogruppo di Meridiana fly (Meridiana), mentre il precedente azionista unico Alisarda ha mantenuto il 51 per cento.



Si rafforza anche l’impegno nel settore merci. Qatar Airways Cargo ha preso in consegna due nuovi Boeing 747-800 Freighter e il suo tredicesimo Boeing 777 Freighter quest’anno, proseguendo un rapido percorso di crescita ed espansione. A ottobre, Qatar Airways Cargo ha annunciato Pittsburgh, in Pennsylvania, come sua ultima destinazione cargo negli Stati Uniti, diventando così la prima compagnia aerea internazionale a iniziare il servizio cargo verso Pittsburgh. La compagnia cargo ha inoltre aggiunto Buenos Aires, San Paolo, Quito, Miami, Phnom Penh e Yangon alla sua rete cargo dedicata nel 2017.

Qatar Airways è stata anche annunciata partner ufficiale e compagnia aerea ufficiale della FIFA, come parte di un pionieristico pacchetto di sponsorizzazione che durerà fino al 2022, per i mondiali di calcio previsti appunto nel Qatar. I prossimi eventi sponsorizzati da Qatar Airways includeranno la 2018 FIFA World Cup in Russia, la FIFA Club World Cup, la FIFA Women World Cup e la 2022 FIFA World Cup in Qatar.

La compagnia guarda al 2018 con entusiasmo: previsto il lancio di nuove destinazioni tra cui Penang (Malesia); Canberra (Australia); Salonicco (Grecia) e Cardiff (Galles). Sempre nel 2018, Qatar Airways sarà anche il cliente di lancio globale e l’operatore di lancio dell’Airbus A350-1000.