Qatar Airways, tra conferme e nuovi ordini 100 Airbus medio raggio “neo”

(Teleborsa) – Confermato l’ordine di Qatar Airways in precedenza siglato per cinquanta Airbus A320neo (opzione nuovo motore) ed esteso con la commessa per altrettanti A321neo ACF (Airbus Cabin Flex Configuration). La scelta dell’aeromobile più grande della Famiglia di aeromobili a corridoio singolo di Airbus riflette il bisogno del vettore di efficienza e capacità aggiuntiva. L’ordine aggiornato sostituisce quello originale, siglato nel 2011.

Gli A321neo ACF, che a partire dal 2019 andranno ad aggiungersi alla flotta di 50 A320ceo (current engine option, ovvero “motore attuale”) di Qatar Airways, sosterranno il continuo sviluppo del network, facendo leva sull’autonomia dell’A321neo Il valore totale dell’accordo ammonta a USD 6,35 miliardi a valore di listino.

A321 è l’aeromobile più grande della Famiglia A320 ed è in grado di accogliere fino a 240 passeggeri. Dotato delle ultime innovazioni in termini di motorizzazione, aerodinamica e cabina, l’A321neo offre una significativa riduzione dei consumi di carburante, vale a dire di almeno il 15% per poltrona dal primo giorno e del 20% entro il 2020.

L’A321neo ACF introduce nuovi miglioramenti a livello dei portelloni e della fusoliera consentendo ai vettori di fare un migliore utilizzo dello spazio di cabina. Consente inoltre di incrementare la capacità di serbatoio e raggiungere un’autonomia transatlantica, fino a 4.000 mn.

Con oltre 5.200 ordini ricevuti a oggi da parte di 95 clienti dalla data di lancio, avvenuta nel 2010, la Famiglia A320neo si è conquistata una quota di circa il 60% del mercato degli aerei corto/medio raggio.