(Teleborsa) – Qatar Airways ha ricevuto il suo centesimo aeromobile, un Airbus A350-900, dotato di connettività “Super Wi-Fi” ad alta velocità, che mette a disposizione dei passeggeri il servizio a banda larga più veloce per chi vola in Asia, Medio Oriente e Nord Africa, utilizzando la rete di comunicazioni mobili via satellite Inmarsat.

Il servizio di Super Wi-Fi è stato introdotto da Qatar Airways nel 2018.