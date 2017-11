Qatar Airways acquisisce 9,6% di Cathay Pacific

(Teleborsa) – Qatar Airways ha acquisito una quota del 9,6% di Cathay Pacific. Con l’acquisizione Qatar Airways diventa il terzo azionista della più grande compagnia aerea dell’Asia.

Akbar Al Baker, Chief Executive di Qatar Airways ha dichiarato: “Cathay Pacific è una delle compagnie aeree più forti del mondo, rispettato in tutto il settore e con un enorme potenziale per il futuro”.

Questo investimento supporta ulteriormente la strategia di investimento di Qatar Airways che già include il 20% degli investimenti in International Airlines Group, il 10% degli investimenti in Airlines Group e il 49% di investimenti in Meridiana.