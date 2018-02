PwC curerà piano industriale, economico e finanziario di SACAL

(Teleborsa) – La società Pricewaterhousecoopers (PwC) è risultata aggiudicataria della Manifestazione di interesse per la redazione dei piani industriali trentennali di SACAL relativi agli aeroporti di Reggio Calabria, Lamezia Terme e Crotone.

La società di consulenza strategica, che vanta una forte competenza internazionale nel settore aereo, avrà circa otto settimane per la redazione del Piano industriale e del Piano economico e finanziario attraverso la definizione delle linee guida e del set di azioni industriali perseguibili in ciascuna area di business quali, ad esempio, aviation, non-aviation, handling, aviazione generale.

Il presidente di Sacal, Arturo De Felice, si è detto molto soddisfatto per l’affidamento così come per la partecipazione di altre importanti società, tra cui Kpmg, alla manifestazione di interesse.