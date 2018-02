Puma ottimista per il 2018

(Teleborsa) – Puma chiude il 2017 raddoppiando l’utile. La società di abbigliamento sportivo ha realizzato un profitto di 135,8 milioni di euro che si confronta con i 62,4 milioni di euro del 2016.

In aumento del 15,9% le vendite a 4,135 miliardi di euro, superando la soglia dei 4 mld per la prima volta nella storia della società.

La società prevede di distribuire un dividendo di 12,50 euro per azione (0,75 euro il dividendo del 2016), con la francese Kering che ne sarà la maggiore beneficiaria. Il titolo del gruppo internazionale del lusso festeggia la notizia con un balzo del 2,2% sulla piazza di Parigi.

Puma si attende buone cose per il 2018: vendite in aumento di circa il 10% e un netto miglioramento dell’utile. Le stime di Ebit (utile prima degli interessi, delle imposte, delle tasse e delle componenti straordinarie) per il 2018 sono tra 305-325 milioni di euro.

Poco mosso il titolo Puma sulla piazza di Francoforte: -0,15%.