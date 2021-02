Puma crolla in borsa per prospettive negative in primo semestre 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Affonda Puma sulla borsa di Francoforte, con i prezzi allineati a 83,66 per una discesa del 4,02%, dopo che il CEO dell’azienda tedesca di abbigliamento sportivo ha detto di aspettarsi “che l’impatto negativo (della pandemia) continui nel primo e in parte del secondo trimestre” 2021.

Le maggiori attese vedono un’estensione del ribasso verso l’area di supporto stimata a 82,49 e successiva a quota 81,31. Resistenza a 85,21.

“Sono molto contento che siamo riusciti a chiudere un 2020 molto difficile con, viste le circostanze, un buon quarto trimestre – ha detto il CEO Bjorn Gulden commentando i conti 2020 – Abbiamo aumentato le nostre vendite nel quarto trimestre, nonostante le restrizioni, del 9% a 1,52 miliardi di euro e il nostro EBIT del 15% a 63 milioni di euro”.

Nell’intero 2020, Puma ha registrato vendite in calo dell’1,4% a circa 5,2 miliardi di euro, soprattutto a causa del pesante calo nel secondo trimestre. L’utile netto ammonta a 78,9 milioni di euro (nel 2019 era stato di 262,4 milioni) e l’utile per azione a 0,53 euro (l’anno prima era stato di 1,76 euro). Il CdA proporrà all’assemblea un dividendo di 0,16 euro per azione.

Nonostante il 50% dei negozi in Europa siano ancora chiusi per le misure restrittive, Puma si aspetta un moderato aumento delle vendite e migliori risultati operativi e utili netti nel 2021, grazie ad un’accelerazione nella seconda metà dell’anno.