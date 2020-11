Puglisi, verso coprifuoco alle 21 in tutta Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Si va verso “un coprifuoco alle 21 per tutto il territorio nazionale”. E’ quanto ha anticipato il Sottosegretario al ministero del Lavoro, Francesca Puglisi, a SkyTg24.

“Gli interventi saranno uniformi, poi, come scritto nel precedente DPCM, nella propria autonomia ciascun ente locale può prevedere anche restrizioni ulteriori. Le restrizioni – ha spiegato Puglisi – saranno nazionali, poi c’è anche la volontà di fare una distinzione tra quelle regioni che hanno già superato l’Rt2 da quelle che hanno indici più bassi. Ma le misure saranno nazionali, come per esempio il coprifuoco alle 21 per tutto il territorio nazionale”.

Questo DPCM “continuerà ad incentivare che le persone restino a casa tranne che per ragioni di salute o lavoro. Stiamo cercando di lasciare fabbriche e quante più possibili attività produttive aperte. Purtroppo, prosegue Puglisi, “dobbiamo sacrificare la didattica in presenza, modificandola in didattica a distanza, per tutte le scuole di secondo grado e si sta discutendo in queste ore se farlo anche per la terza media, cercando di lasciare invece i bambini più piccoli con la didattica in presenza, cosa che viene garantita anche per ragazze e ragazzi con disabilità”.