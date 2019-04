Pubblico Impiego, per il ministro Bongiorno miglioramento fa rima con giuramento

editato in: da

(Teleborsa) – Si torna indietro di trent’anni con il disegno di Legge 1122 sul miglioramento della Pubblica Amministrazione (PA), recentemente presentato al Senato, che propone di estendere l’obbligo del giuramento per rafforzare lo spirito di servizio del lavoratori della PA. Questo quanto detto dal sindacato Anief in XI Commissione, opponendosi fermamente alla volontà di ripristinare il giuramento dei pubblici dipendenti, abolito nel lontano 1981 per i docenti e successivamente per gli altri lavoratori statali.

Alla Pubblica Amministrazione non servono vuote formule, dal sapore vagamente reazionario, per migliorare le performance dei propri dipendenti. Quello che serve è riconoscerne il lavoro e la professionalità garantendo la libertà di insegnamento sancita dalla costituzione, oltre ad aumenti stipendiali congrui e moderni, quelli sì, al passo con i tempi e – soprattutto – con il costo della vita. Soprattutto per il personale scolastico, fanalino di coda nelle retribuzioni statali.

Per Anief serve uno sguardo vigile sul presente e proiettato sul futuro, che riconosca l’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici, che gli stessi dati della funzione pubblica dipingono come rispettosi del proprio ruolo e delle proprie mansioni nella schiacciante maggioranza dei casi.