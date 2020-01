Pubblicità, Nielsen: calano investimenti a novembre

editato in: da

(Teleborsa) – Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia ha chiuso il mese di novembre con una flessione dello 0,5% rispetto a novembre 2018, mantenendo la raccolta nel periodo gennaio/novembre in negativo dello 0,7%.

Se si esclude dalla raccolta web, la stima Nielsen sul search, social, classified e dei cosiddetti OTT, l’andamento nei primi 11 mesi del 2019 si attesta a -4,9%.

“I risultati del penultimo mese dell’anno lasciano ipotizzare che la chiusura del 2019 sarà in lieve calo rispetto al 2018 – ha spiegato Alberto Dal Sasso, AIS Managing Director di Nielsen –. La TV non recupera nel mese di novembre e non sembrano esserci i presupposti per un’inversione di tendenza nell’ultimo mese dell’anno”.

Relativamente ai singoli mezzi, la TV è in calo del 4,3% (-5,1% negli 11 mesi), i quotidiani perdono il 2,9%. Stesso andamento per i periodici con cali del 12,1% a novembre. Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo del web advertising nei primi 11 mesi del 2019 chiude in positivo a +8,3%.