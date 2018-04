Pubblicità, investimenti in crescita grazie al web

editato in: da

(Teleborsa) – Il web sostiene il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia. Il mese di febbraio si è chiuso con una crescita dell’1,2%, ma al netto di search e social il valore è negativo (-0,9%), rileva Nielsen.

Il primo bimestre vede invece una crescita degli investimenti pubblicitari dell’1,8% rispetto allo stesso periodo del 2017. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search e sul social, si registra invece un calo dello 0,3%.

Relativamente ai singoli mezzi, la TV cala nel singolo mese del -0,8% e chiude il bimestre a +0,6%. Sempre in negativo i quotidiani, che a febbraio perdono il -9,6%, consolidando il periodo cumulato gennaio-febbraio a -8,7%. Stesso andamento per i periodici sia nel singolo mese che per il bimestre, con cali rispettivamente del -8,1% e -11,1%. La radio continua l’andamento positivo (+4,9% a febbraio) e porta a +5,1% l’incremento del periodo gennaio-febbraio.