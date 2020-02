PSA Peugeot, utile a 3,2 miliardi e ricavi su record storico

editato in: da

(Teleborsa) – E’ record storico di fatturato per PSA Peugeot nel 2019. La casa d’auto francese in fase di aggregazione con FCAt ha chiuso i conti con ricavi per 74,7 miliardi di euro, in aumento dell’1% rispetto all’anno prima.

Il contributo della divisione automotive è stato di pari a 58,9 miliardi, in aumento dello 0,7% rispetto al 2018, ed ha beneficiato dell’andamento favorevole dei prezzi (+1,2%) compensando il calo delle vendite (-1,7%)

Il risultato operativo corrente del Gruppo è stato di 6,324 miliardi, in crescita dell’11,2%, e per la divisione automotive in aumento del 12,8% a 5,037 miliardi.

PSA chiude il bilancio con un risultato netto di 3,2 miliardi, rispetto ai 374 milioni del 2018. Parlando dei risultati, il CEO della casa d’auto francese, Carlos Tavares, ha espresso molto ottimismo e grandi aspettative per il progetto di fusione con FCA, affermando “siamo desiderosi di entrare in una nuova era”.