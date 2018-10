Prysmian vola in cima al FTSE MIB: superati problemi tecnici Western Link

editato in: da

(Teleborsa) – Effervescente Prysmian, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,73%, collocandosi alla guida dei rialzi nel principale paniere.

Il mercato ha accolto positivamente la notizia che il Western Link, il collegamento in cavo sottomarino tra Scozia e Galles, realizzato da Siemens e Prysmian, è ora pronto ad operare con una potenza iniziale massima di 2250 MW. A metà settembre, la stessa Prysmian con una nota informava che “la messa in servizio e il collaudo del collegamento in cavo tra la Scozia e il Galles (WesternLink interconnection) erano stati temporaneamente interrotti a causa delle verifiche che sono state avviate in relazione ad un problema verificatosi nella sezione terrestre del collegamento”.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del gruppo specializzato nella produzione di cavi rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 17,83 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 19,48. Il peggioramento di Prysmian è evidenziato dall’incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 16,83.