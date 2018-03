Prysmian vince una commessa da 250 milioni, il titolo festeggia

editato in: da

(Teleborsa) – Bene il gruppo specializzato nella produzione di cavi, con un rialzo dell’1,64%.

Il titolo festeggia la notizia di una nuova commessa da 250 milioni, per un collegamento in cavo sottomarino ad alta tensione in corrente continua (HVDC – High Voltage Direct Current) fra Olanda e Danimarca, da parte di TenneT TSO B.V. ed Energinet.dk SOV, gli operatori delle reti olandesi e danesi di trasmissione di energia.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Prysmian rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

La situazione di medio periodo dell’azienda che produce cavi resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E’ atteso dunque un miglioramento verso l’alto della curva che incontra il primo ostacolo a 19,38 Euro. Supporto visto a quota 19. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 19,76.

