Prysmian, utile 1° trimestre balza a 76 milioni euro

(Teleborsa) – Prysmian ha chiuso il 1° trimestre con un utile netto di pertinenza degli azionisti della Capogruppo di 76 milioni di euro, con un significativo miglioramento rispetto ai 23 milioni del corrispondente periodo del 2020.

I ricavi di Gruppo sono ammontati a 2.810 milioni registrando una variazione organica del +4,6% escludendo il segmento Projects. A mostrare i segnali più evidenti di ripresa nel primo trimestre sono sia il segmento Telecom (+11,4%) ed il segmento Energy (+3,4%). L’EBITDA Adjusted è aumentato a 213 milioni rispetto ai 197 milioni del primo trimestre 2020, nonostante l’impatto negativo dei tassi di cambio per 14 milioni.

“I segnali che registriamo in questo avvio d’anno sono marcatamente positivi, pur consapevoli dell’incertezza che ancora domina lo scenario macroeconomico e di mercato”, commenta il CEO Valerio Battista, segnalando “possiamo guardare con rafforzata fiducia agli obiettivi che ci siamo dati per l’intero esercizio e siamo confidenti di avere tecnologia e assets nonché una organizzazione ben disegnata per cogliere le opportunità della transizione energetica e della digitalizzazione nel medio termine”.

Prosegue il trend di forte generazione di cassa con un Free Cash Flow di 553 milioni negli ultimi 12 mesi (escludendo 112 milioni di esborsi relativi al contenzioso Antitrust). La generazione di flussi di cassa ha consentito al Gruppo di proseguire anche nel primo trimestre 2021 il percorso di ulteriore riduzione dell’Indebitamento Finanziario Netto che a fine marzo ammonta a 2.325 milioni (2.606 milioni al 31 marzo 2020 – 1.986 milioni al 31 dicembre 2020).