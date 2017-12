Prysmian svilupperà una nuova rete elettrica strategica in Bahrain

(Teleborsa) – Nuova importante commessa per Prysmian Group.

La società che si occupa si cavi per l’energia e le telecomunicazioni, ha acquisito un contratto del valore di circa 80 milioni di euro con EWA (Electricity & Water Authority del Regno del Bahrain) per la realizzazione del nuovo circuito ad anello in cavo a 400 kV per la trasmissione di energia. Parte del programma strategico “400 kV Transmission Development” di EWA (2009 – 2013), questo progetto risulta di cruciale importanza per lo sviluppo delle infrastrutture del Regno del Bahrain ed è il primo cavo sottomarino XLPE da 400 kV ad essere installato nella Regione del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC – Gulf Cooperation Council).

Il progetto fa seguito alla precedente commessa assegnata a Prysmian dalla Gulf Cooperation Council Interconnection Authority (GCCIA) per l’interconnessione sottomarina ad alta tensione in corrente alternata in cavo ad olio fluido a 400 kV tra l’Arabia Saudita e il Bahrain.

“Questa importante commessa conferma l’impegno di Prysmian per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche nell’area del Golfo e rappresenta un riconoscimento per la consolidata e duratura presenza in Bahrain” ha dichiarato Antonio Chiantore, General Manager di Prysmian Group in Middle East.

Poco mosso il titolo a Piazza Affari: +0,37%.