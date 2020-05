Prysmian, si aggiudica progetto SuedOstLink in Germania

editato in: da

(Teleborsa) – Prysmian Group si è aggiudicato una commessa per la realizzazione del progetto SuedOstLink in Germania, uno dei collegamenti in cavo interrato HVDC (High Voltage Direct Current) più lunghi al mondo, assegnata da TenneT TSO GmbH, l’operatore di rete tedesco-olandese. Con un valore di circa 500 milioni di euro in base alle opzioni, Prysmian sarà responsabile della progettazione, produzione, fornitura, posa, giunzione, test e collaudo di un sistema in cavo interrato con una capacità di 2 GW per la parte gestita da TenneT nell’ambito di questo primo Corridoio tedesco.

“Questa prestigiosa commessa conferma la nostra ambizione di svolgere un ruolo strategico verso un’economia lowcarbon e di guidare la transizione energetica con soluzioni più smart, più affidabili e maggiormente sostenibili. Siamo molto lieti di partecipare alla realizzazione di questo cruciale progetto infrastrutturale, contribuendo a potenziare la rete europea di trasmissione di energia elettrica” ha dichiarato Valerio Battista, CEO di Prysmian Group.

Il progetto SuedOstLink va ad aggiungersi ad altri progetti strategici di interconnessione in cavo interrato come il collegamento “Piemonte-Savoia” tra Italia e Francia, il collegamento INELFE tra Spagna e Francia, il progetto ElecLink che attraversa il Tunnel della Manica tra Francia e Regno Unito e il collegamento ALEGrO tra Belgio e Germania.

Prysmian fornirà un sistema in cavo interrato HVDC da ±525 kV, il primo collegamento HVDC a utilizzare cavi estrusi ad un così elevato livello di tensione, con conduttori in rame di grandi dimensioni e l’innovativo isolamento P-Laser, sviluppato dal Gruppo, in grado di lavorare a temperature superiori permettendo, per la prima volta, una capacità di trasmissione oltre i 2 GW su un singolo sistema. Con una lunghezza di oltre 250 km, il sistema partirà dal punto di connessione situato nella Germania meridionale a Isar, vicino a Landshut in Baviera. Prysmian fornirà anche tutti i relativi accessori, nonché il sistema integrato di monitoraggio PRY-CAM. L’eccellenza e l’efficienza dell’installazione saranno garantite da soluzioni ottimizzate per le lunghe distanze, superiori ai 2 km, e saranno supervisionate da un team locale altamente qualificato e dedicato alla gestione e all’ingegnerizzazione del progetto. La conclusione del progetto è prevista agli inizi del 2026.