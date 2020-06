Prysmian si aggiudica commesse per corridoio SuedLink in Germania

editato in: da

(Teleborsa) – Prysmian Group si è aggiudicato commesse per il corridoio SuedLink in Germania, il sistema in cavo interrato più lungo di sempre, assegnate dagli operatori dei sistemi di trasmissione tedeschi TransnetBW e TenneT.

Nell’ambito di queste commesse dal valore complessivo di oltre 800 milioni di euro, Prysmian si occuperà della progettazione, produzione, fornitura, posa, giunzione, test e collaudo di un sistema in cavo interrato con una capacità di 2 GW che collegherà il nord della Germania alle regioni meridionali del paese.

Prysmian fornirà un sistema completo in cavo interrato ad alta tensione in corrente continua (HVDC – High Voltage, Direct Current) da 525 kV capace di trasmettere 2 GW di energia elettrica, con conduttori in rame di grandi dimensioni e isolamento estruso XLPE per operare ai più elevati livelli di tensione. La conclusione del progetto è prevista nel 2026.

Facendo seguito ai progetti SuedOstLink e A-Nord recentemente acquisiti da Prysmian, queste commesse, dal valore complessivo di circa 1,8 miliardi, evidenziano il ruolo chiave del Gruppo nella transizione energetica fornendo sistemi in cavo per la trasmissione di energia in tutti e tre i progetti dei corridoi tedeschi.