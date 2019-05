Prysmian si aggiudica commessa per cavi collegamento parco eolico offshore

editato in: da

(Teleborsa) – Prysmian si è aggiudicata una commessa del valore di circa 200 milioni di euro assegnata da Vineyard Wind LLC, società statunitense attiva nello sviluppo di parchi eolici offshore, posseduta al 50% dai fondi Copenhagen Infrastructure Partners e 50% da Avangrid Renewables (parte di Iberdrola Group).

Il contratto è relativo allo sviluppo di un sistema in cavo sottomarino che porterà energia rinnovabile alla rete elettrica di terraferma.

La Notice to Porceed è attesa entro la fine del 2019. Prysmian sarà responsabile per la progettazione, produzione, installazione e collaudo di un sistema in cavo ad alta tensione in corrente alternata (HVAC – High Voltage Alternating Current) composto da due cavi tripolari da 220 kV con isolamento estruso XLPE. Il sistema coprirà un tracciato di 134 km di cavi.

I cavi sottomarini saranno prodotti nei centri di eccellenza di Prysmian Group di Pikkala (Finlandia) e Arco Felice (Italia). Le operazioni di installazione saranno realizzate con le navi posacavi del Gruppo, Cable Enterprise e Ulisse.

La consegna e il collaudo del progetto sono previste per il 2021.