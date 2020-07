Prysmian: ricavi in calo primo semestre, utile -59%

editato in: da

(Teleborsa) – Il CdA di Prysmian ha approvato i risultati del primo semestre 2020. La società ha chiuso con ricavi pari a 4,98 miliardi di euro, in discesa dell’11,8%. L’utile netto si attesta a 78 milioni, in contrazione del 59%. In calo anche il risultato operativo, -48,35% a 173 milioni e il margine operativo lordo, -17,27% a 407 milioni.

L’indebitamento finanziario netto migliora a 2,516 milioni di euro (2.819 milioni al 30 giugno del 2019) grazie alla forte capacita` di generazione di cassa: Free Cash Flow LTM a 519 milioni di euro in aumento rispetto a 433 milioni di euro al 31 dicembre 2019.

“La sostanziale tenuta del business e l’ulteriore rafforzamento della solidita` patrimoniale, con debito in calo grazie all’aumento dei flussi di cassa, caratterizzano i risultati del primo semestre e dimostrano la resilienza del Gruppo, commenta il Chief Executive Officer Valerio Battista. La reattivita` e flessibilita` della nostra supply chain unita alla elevata differenziazione dei mercati nei quali operiamo, ci hanno consentito di reagire con forza agli effetti della pandemia Covid-19. Il segmento Energy ha retto anche meglio delle attese, mentre si confermano immutati i driver di piu` lungo termine come la transizione energetica e la digitalizzazione. In piena pandemia ci siamo aggiudicati circa il 50% dei German Corridors portando alla cifra record di oltre €3,8 miliardi il portafoglio ordini. Il mercato dei cavi ottici permane debole, ma siamo pronti a cogliere la ripresa, grazie alle efficienze realizzate che ci hanno reso ancora piu` competitivi e alla robusta pipeline di innovazioni tecnologiche che abbiamo sviluppato. Infine, come dimostrato con l’acquisizione della EHC nel settore della mobilita` verticale, disponiamo anche di risorse adeguate a cogliere opportunita` di accelerazione della presenza in mercati a elevato valore aggiunto”.