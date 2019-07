Prysmian realizzerà collegamento Viking Link tra Regno Unito e Danimarca

editato in: da

(Teleborsa) – Prysmian Group , azienda con sede a Milano, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, ha ricevuto la lettera di assegnazione da National Viking Link Limited e Energinet per la realizzazione di Viking Link. Quest’ultimo è un progetto per connettere, con corrente diretta ad alto voltaggio, il Regno Unito e la Danimarca.

Il contratto ha un valore di quasi 700 milioni di euro e prevede di seguire l’intera filiera produttiva dell’interconnessione energetica più lunga al mondo, dalla progettazione all’installazione.

“Siamo orgogliosi di avere l’opportunità di supportare National Grid ed Energinet, due dei nostri maggiori clienti, nella realizzazione di un’infrastruttura strategica di questa portata, che rappresenterà un passo avanti significativo nel potenziamento dell’intera rete europea di trasmissione di energia elettrica” ha dichiarato Valerio Battista, CEO di Prysmian Group.

I cavi verranno prodotti nel centro Prysmarin di Arco Felice di Napoli. Le attività offshore per l’installazione dei collegamenti verranno eseguite con un’avanguardistica nave posacavi dell’azienda. Il commissioning del progetto è previsto per il tardo 2023.