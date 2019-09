Prysmian, prima volta nel Dow Jones Sustainability World

editato in: da

(Teleborsa) – Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni, è stata inclusa per la prima volta nel Dow Jones Sustainability World, il più importante indice internazionale di sostenibilità per la valutazione delle prestazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) di circa 2.700 aziende.

A seguito della analisi svolta dall’agenzia di rating di sostenibilità RobecoSAM, Prysmian è stata inclusa nel DJSI, all’interno del settore “Electrical Components & Equipment” (Capital Goods) con un punteggio di 84/100, incrementando di 5 punti le prestazioni del 2018 e migliorando notevolmente le dimensioni economica e ambientale, con un significativo passo avanti. I punteggi della dimensione sociale sono in linea con l’anno precedente e con i migliori risultati del settore.