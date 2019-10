Prysmian, nuovo accordo con Siemens Gamesa per sistemi cavo turbine eoliche

editato in: da

(Teleborsa) – Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicata un contratto globale per la fornitura di sistemi in cavo per torri e navicelle di turbine eoliche con Siemens Gamesa Renewable Energy, leader mondiale dell’industria dell’energia eolica.

La fornitura include prodotti e servizi offerti da Prysmian Group per l’industria dell’energia eolica che comprendono sistemi in cavo di bassa tensione per navicelle, cavi di bassa tensione per torri e sistemi in cavo di media tensione per torri, specificatamente progettati e ottimizzati per operare in condizioni di elevata torsione, resistenza meccanica e chimica nonché esposti a consistenti variazioni di temperatura.