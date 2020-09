Prysmian, nasce la prima rete in fibra ottica con plastica riciclata

editato in: da

(Teleborsa) – Prysmian Group annuncia una collaborazione con l’operatore telefonico olandese KPN per un progetto pilota, che prevede l’installazione di una rete in fibra ottica contenente il 90% di plastica riciclata.

KPN sarà la prima azienda di telecomunicazioni in Europa ad utilizzare il nuovo cavo “sostenibile” di Prysmian per stabilire connessioni per i propri clienti. Questa soluzione utilizza un cavo Sirocco HD 96f, lanciato dal Gruppo all’inizio di quest’anno, e tubi Easenet più sottili.. Già questo garantirà una riduzione del 50% del volume di plastica utilizzata.

Grazie ai diametri più piccoli inoltre, una bobina riesce a contenere lunghezze maggiori, riducendo significativamente i costi di trasporto, stoccaggio e imballaggio.

Oltre a questi risparmi diretti, il nuovo concetto offre un vantaggio ambientale indiretto, poiché oltre il 90% dei tubi è prodotto utilizzando PE riciclato di alta qualità. Questi risparmi riducono immediatamente le emissioni di CO2 e, in ultima analisi, il flusso di rifiuti a fine vita. Inoltre, P

I progetti pilota si svolgeranno a Buitenpost (Frisia) e Nijmegen. Durante l’installazione ci si aspetta che emergano ulteriori vantaggi, come una minore necessità di lavori di scavo nei siti di concentrazione della rete, che porterebbe ad una minore quantità di terra da rimuovere e smaltire.