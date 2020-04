Prysmian, leadership team investe nella Società come segnale di commitment e fiducia

editato in: da

(Teleborsa) – Il leadership team del Gruppo Prysmian, composto dall‘ing. Valerio Battista e dai suoi 20 riporti diretti a livello mondiale, ha comunicato alla società la propria adesione alla proposta dell’Amministratore delegato di investire in azioni di Prysmian S.p.A il 50% del proprio incentivo netto riconosciuto sulla base della positiva performance di risultati dell’esercizio 2019, in linea con gli obiettivi prefissati dalla Società. L’erogazione dell’incentivo – fa sapere il Gruppo in una nota – è prevista alla fine di maggio 2020, successivamente all’approvazione del bilancio di esercizio da parte dell’Assemblea degli Azionisti del 28 Aprile.

Lo schema mediante il quale il leadership team effettuerà l’investimento si fonderà su istruzioni di acquisto di azioni della società sul mercato, che verranno impartite a un intermediario finanziario all’uopo incaricato. Tali istruzioni – spiega la nota – includeranno anche l’ordine di mantenere in portafoglio le azioni acquistate fino alla fine del 2022. La società darà prontamente conferma al mercato sia del perfezionamento dello schema di investimento sia, a seguire, dell’avvenuto investimento.

“Rafforzando il nostro investimento nella Società, intendiamo dare segnali di fiducia ai mercati finanziari e a tutti gli stakeholders riguardo le prospettive di recupero degli effetti della pandemia Covid19 e di crescita futura della Società – ha dichiarato l’ad Battista –. La decisione del top management del gruppo è coerente con l’attenzione che da sempre riserviamo alla convergenza degli interessi di azionisti, management e dipendenti della Società. Con questa iniziativa, intendiamo rafforzare ulteriormente l’impegno a perseguire una crescita di valore sostenibile, condivisa e costante nel medio lungo termine”.