Prysmian, lancia tecnologie per trasmissione energia a basso impatto ambientale

(Teleborsa) – Prysmian Group annuncia significativi progressi nello sviluppo di tecnologie efficienti per la trasmissione di energia su lunghe distanze, affidabili e a basso impatto ambientale.

Dopo aver completato con successo i rigidi test di qualifica secondo standard internazionali, il Gruppo è pronto a lanciare sul mercato due nuovi sistemi in cavo terrestre estruso fino a 525 kV, rispettivamente qualificati con isolamento P-Laser e XLPE.

Questi sistemi in cavo sono progettati per altissime tensioni e grandi sezioni di conduttore per garantire un’elevata capacità di trasmissione energetica su ampie distanze e con un minor impatto ambientale sui tracciati terrestri attraversati.