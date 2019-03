Prysmian lancia nuova gamma di cavi solari

editato in: da

(Teleborsa) – Prysmian Group, azienda italiana operante nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, presenterà la nuova gamma di cavi solari PRYSUN a Dubai, nel corso del Middle East Electricity 2019 (MEE 2019), la più importante fiera dell’industria elettrica del Medio Oriente.

L’evento, previsto nei giorni compresi tra il 5 ed il 7 marzo, vedrà il Gruppo italiano impegnato nel lancio della nuova gamma, progettata secondo le normative internazionali di riferimento. I cavi solari PRYSUN, sviluppati per l’interconnessione degli elementi costitutivi dei sistemi fotovoltaici, sono frutto del lavoro sinergico e di condivisione di competenze svolto tra Prysmian e General Cable, intenzionate a realizzare la soluzione migliore per le applicazioni nell’industria dell’energia solare.

Nell’ambito del Middle East Electricity 2019, il Gruppo esporrà tutte le soluzioni in cavo proposte per svariate applicazioni industriali. Dai cavi FP resistenti al fuoco per il settore delle costruzioni ai sistemi interrati e sottomarini di alta ed altissima tensione (HV/EHV), passando per le specialità innovative come il sistema PRY-CAM per il monitoraggio dei sistemi elettrici.

Nel corso della kermesse dedicata all’industria elettrica, il Gruppo terrà due seminari tecnici dedicati alle soluzioni PRY-CAM ed al lancio della gamma di prodotti PRYSUN.