Prysmian lancia la tecnologia Pry-ID, che rende il cavo intelligente

editato in: da

(Teleborsa) – Prysmian Group lancia Pry-ID, una nuova soluzione intelligente che rappresenta l’impronta digitale dei cavi consentendo di fornire in tempo reale e in modo facilmente accessibili tutte le informazioni sul suo stato.

Attraverso la tecnologia RFID (Radio-Frequency IDentification), questa tecnologia consente di avere accesso a tutte le informazioni principali sul cavo e i suoi accessori che includono il tipo di cavo, la lunghezza, da dove proviene e a quali componenti è connesso. Il tutto in un unico file facilmente esportabile e disponibile sempre e ovunque tramite app.

PRY-ID porta con sé notevoli vantaggi tra cui la corretta identificazione, un altissimo livello di precisione, risparmio di tempo di installazione che si traduce in risparmio economico e la localizzazione semplice e affidabile dei cavi e dei componenti all’interno degli edifici, che corrisponde a maggiore sicurezza. Non ha bisogno di alimentazione esterna e dura per tutta la vita del cavo, seguendolo anche negli ambienti più difficili.

I chip RFID sono definiti dallo standard globale GS1, progettato per migliorare l’efficienza, la sicurezza e la visibilità delle supply chain. Il GS1 consente di utilizzare un Serial Global Trade Item Number (SGTIN) su ogni metro di cavo per poi trasmettere le informazioni attraverso un lettore. Prysmian Group si è inoltre classificato secondo nella categoria “Migliore utilizzo della tecnologia RFID per ottimizzare un prodotto o servizio” in occasione della 13a edizione degli Annual RFID Journal Awards tenutasi il 4 aprile a Phoenix, in Arizona (USA).

L’utility lettone Sadales Tikls e Prysmian Group hanno raggiunto un accordo per installare il prossimo luglio una serie di cavi intelligenti muniti della tecnologia PRY-ID all’interno della rete elettrica principale del Paese. Il progetto – gestito da Prysmian Group North Europe – prevede l’installazione di circa 7 km di cavi sotterranei da 1 kV prodotti nello stabilimento di Prysmian Group Baltics AS di Keila.

Sadales Tikls è la rete di distribuzione nazionale della Repubblica lettone e appartiene a Latvenergo AS, il principale fornitore di energia elettrica nei Paesi Baltici e garantisce energia a oltre un milione di utenti, attraverso servizi che coprono il 99% del territorio del Paese. Negli ultimi anni sono stati installati sulla rete Sadales Tikls oltre 5000 chilometri di cavi prodotti da Prysmian Group.

“Introdurremo gradualmente la tecnologia Pry-ID su una gamma di prodotti sempre più ampia,” ha commentato Srinivas Siripurapu, EVP e Chief R&D Officer di Prysmian Group. “Si tratta di una soluzione innovativa che contribuisce a rendere sempre più efficaci ed efficienti i prodotti e i servizi forniti dal Gruppo, aumentando al contempo gli standard qualitativi e di sicurezza”.