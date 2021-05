Prysmian lancia i cavi “green”

editato in: da

(Teleborsa) – Prysmian Group annuncia il lancio della label ECO CABLE: la prima etichetta brevettata nell’industria dei cavi che permette alle utility e ai distributori di rendere le loro supply chain e value proposition ancora più “green”.

“L’etichetta ECO CABLE punta a soddisfare in modo proattivo le aspettative sempre più “green” del mercato e di tutti gli stakeholder” – spiega Massimo Battaini, Chief Operating Officer di Prysmian Group –. “Con questa iniziativa il Gruppo si propone di rafforzare la strategia di sostenibilità del Gruppo e il suo ruolo attivo nella promozione di uno sviluppo sostenibile e accelerando il percorso di Prysmian Group verso l’azzeramento delle emissioni nette di CO2”, aggiunge Battaini.

L’etichetta ECO CABLE può essere facilmente confrontata e combinata con altri protocolli di certificazione della sostenibilità come la EPD (Environmental Product Declaration) e la EU Ecolabel (il marchio di eccellenza ambientale per prodotti e servizi che rispettano standard ambientali elevati durante tutto il loro ciclo di vita).



L’assegnazione dell’etichetta ECO CABLE si basa su un sistema di calcolo automatico costruito specificamente per i prodotti in cavo, che applica criteri riconosciuti e misurabili derivati dal Regolamento UE n. 66/2010 della EU Ecolabel, e in linea con i principali quadri e requisiti normativi: Carbon Footprint, Assenza di sostanze altamente pericolose Riciclabilità/Circolarità, Contenuto di riciclato, Benefici ambientali ed Efficienza energetica.

Prysmian Group si è impegnato ad applicare il sistema di valutazione ECO CABLE al 20% del totale dei propri prodotti entro il 2022, in linea con gli obiettivi dichiarati nella Group Sustainability Scorecard. I prodotti con autocertificazione ECO CABLE per il settore Energy saranno disponibili a partire da inizio maggio in Italia, con estensione in Francia, Spagna e Germania nel terzo trimestre e nella regione Nordics per la fine dell’anno.