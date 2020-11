Prysmian: investirà 450 milioni per sostenibilità, transizione energetica e digitalizzazione

editato in: da

(Teleborsa) – Entro il 2022 Prysmian ha previsto di investire circa 450 milioni di euro per migliorare ulteriormente la sostenibilità della propria organizzazione e supply chain e accelerare lo sviluppo di tecnologie in cavo, asset e servizi all’avanguardia. La riduzione dei consumi energetici, l’economia circolare, il riciclo dei rifiuti, e la promozione di una cultura della salute e della sicurezza sono fattori fondamentali dell’impegno di Prysmian per migliorare la sostenibilità della propria supply chain, spiega il Gruppo in una nota.

La transizione verso fonti di energia rinnovabili è “strettamente connessa alla capacità di trasmettere e trasportare l’energia da un luogo all’altro, dai siti di produzione dell’energia rinnovabile (parchi eolici offshore) ai siti dove l’energia viene consumata (centri urbani)”.

L’annuncio è stato dato in occasione dell’evento digitale di stakeholder engagement di Prysmian group, il “Sustainability Day“, durante il quale il top management del gruppo ha condiviso la visione, le priorità e i piani di Prysmian per la propria roadmap di sostenibilità. Il progetto punta a fissare gli obiettivi scientifici di riduzione di carbonio per il gruppo Prysmian.