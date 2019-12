Prysmian, innovazione rivoluzionaria per sviluppo banda larga nelle tlc

editato in: da

(Teleborsa) – Prysmian conferma il proprio impegno a sostegno dell’evoluzione delle reti ottiche ad alta densità. La società attiva nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, introduce una fibra ottica singolo modo insensibile alla piegatura con un diametro esterno di 180µm. La fibra BendBrightXS 180µm di Prysmian consentirà un livello di miniaturizzazione dei cavi senza precedenti.

I cavi in fibra ottica insensibili alla piegatura sono una parte cruciale della transizione mondiale verso una connettività flessibile e affidabile e, con la loro grande quantità di fibre e il diametro ridotto, rendono l’installazione più rapida ed economica.

La fibra BBXS con un diametro di 180µm consentirà di realizzare nuovi sistemi in cavo con una grande densità di fibre e un diametro inferiore. Nel 2009, Prysmian ha introdotto BendBrightXS 200µm, la prima fibra ottica singolo modo insensibile alla piegatura ad essere commercializzata, progettata appositamente per le reti di accesso ad alta densità. Da allora, le fibre di diametro ridotto hanno aperto la strada all’innovazione per molti sistemi in cavo applicabili a diverse configurazioni di rete.

“Sfruttando la tecnologia proprietaria BendBrightXS, Prysmian sta raggiungendo una nuova pietra miliare nella miniaturizzazione delle fibre”, afferma Philippe Vanhille, Executive Vice President Business Telecom di Prysmian Group. “BBXS-180µm permetterà ai disegnatori di cavi di offrire dimensioni fortemente ridotte e una densità dei cavi da record del settore.” La riduzione delle dimensioni delle fibre a 180µm corrisponde alla metà dell’area della sezione trasversale di una fibra singolo modo da 250µm, pur mantenendo un diametro del vetro di 125µm. BBXS-180µm è completamente conforme agli standard globali G.652 e G.657.A2, e può essere giuntata con qualsiasi fibra singolo modo standard già esistente. Con il sistema avanzato di rivestimento ColorLock-XS, BBXS-180µm garantisce eccellenti prestazioni di piegatura e affidabilità meccanica.

Positivo il titolo a Piazza Affari: +0,80%.