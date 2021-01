Prysmian Group, nuovo record per trasmissione dati su fibra ottica standard

editato in: da

(Teleborsa) – Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, Nokia Bell Labs e National Institute of Information and Communications Technology (NICT) hanno annunciato di aver stabilito il record di 1 Petabit al secondo per la trasmissione di dati su una fibra ottica con dimensioni standard.

L’esperimento realizza una trasmissione ottica a banda larga ad alta efficienza spettrale attraverso una fibra ottica che guida 15 modi spaziali grazie all’uso di uno specifico multiplexer modale. La capacità totale della rete è di 1 Petabit al secondo, che corrisponde ad una trasmissione televisiva in 8K per 10 milioni di persone contemporaneamente su una singola fibra.

“Nell’ultimo decennio, il traffico dei dati è aumentato di circa 100 volte. La capacità di trasmissione della fibra ha seguito da vicino questa crescita esponenziale, grazie all’utilizzo di nuove tecnologie – ha spiegato Eric Stoltz, VP Optical Fibre BU di Prysmian Group – Nei prossimi dieci anni ci si aspetta che il traffico dati continui a crescere ad un simile ritmo, a seguito dello sviluppo di social network, video on demand e piattaforme multimediali mobili. In questo contesto, la space division multiplexing (SDM) è stata riconosciuta come l’unica tecnologia di multiplazione in grado di superare questa sfida di capacità”.

Il successo della trasmissione ad alta capacità utilizzando fibra multimodale, facile da produrre e con un’elevata densità spaziale di segnale, permetterà di migliorare la tecnologia di trasmissione ad alta capacità. Questo potrebbe essere utilizzato nelle reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati, sia nelle applicazioni a lungo raggio, sia in quelle a breve raggio, dove la densità e la capacità della tecnologia standard monomodale raggiungono un plateau.