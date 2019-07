Prysmian Group, nuova commessa per parchi eolici in Olanda

editato in: da

(Teleborsa) – Prysmian Group si aggiudica il progetto per la realizzazione di sistemi in cavo inter-array sottomarini da Vattenfall. Quest’ultimo è uno dei principali produttori europei di energia elettrica e ha recentemente vinto la gara per i permessi di costruzione dei parchi eolici offshore Hollandse Kust Zuid III e IV in Olanda.

Questi parchi eolici, raggiungeranno insieme una capacità di circa 750 MW fornendo energia rinnovabile e pulita a oltre un milione di famiglie. Il progetto rientra in un piano energetico più ampio promosso dal governo olandese, volto a rendere sostenibile entro il 2023 il 16% dell’energia consumata complessivamente nel Paese.

Il Gruppo sarà responsabile della progettazione, fornitura e collaudo di 172 km di sistema in cavo inter-array da 66 kV con isolamento XLPE, oltre ai relativi accessori. I cavi saranno prodotti nel centro di eccellenza a Nordenham (Germania) e la consegna è prevista nel 2022.