Prysmian Group acquista canadese EHC Global

(Teleborsa) – Prysmian Group acquisisce la canadese EHC Global, leader nel settore dei componenti strategici e delle soluzioni integrate per la mobilità verticale. Il valore dell’investimento è di 130 milioni di dollari canadesi. Il perfezionamento della transazione è previsto nel quarto trimestre 2020.

Fondata nel 1977, EHC Global è un produttore e fornitore di corrimano, rotelle, cinghie piatte, componenti strategici e soluzioni integrate per l’industria della mobilità verticale. La società offre inoltre una gamma completa di servizi di manutenzione e installazione per scale mobili e tappeti mobili. Nel 2019 EHC Global ha generato ricavi pari a 119 milioni dollari canadesi e un Adjusted EBITDA di oltre 18 milioni CAD.

L’acquisizione di EHC Global è in linea con la strategia di crescita e rafforzamento dei business ad alto valore aggiunto di Prysmian Group. EHC Global rappresenta il completamento dell’offerta del business Draka Elevator, che amplia in questo modo il proprio portafoglio includendo una vasta gamma di prodotti e servizi per l’industria delle scale mobili.