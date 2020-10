Prysmian e Umicore, insieme per ridurre impatto ambientale lungo tutta la supply chain

editato in: da

(Teleborsa) – Prysmian Group, attiva nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, e Umicore, gruppo globale di tecnologia e riciclo dei materiali, prenderanno parte oggi alla “2020 World Optical Fibre and Cable Virtual Conference” con una presentazione congiunta, per rafforzare la propria partnership nell’utilizzo di germanio 100% sostenibile per la produzione di fibre ottiche.

Le due Società – spiega una nota congiunta – ricoprono un ruolo chiave nel supportare l’energy transition e nel cogliere le opportunità del passaggio a un’economia “low-carbon”. La tecnologia in fibre e cavi ottici sarà infatti decisiva in tale contesto in quanto questi sono componenti essenziali delle reti telecomunicazioni a banda larga, favorendo la digitalizzazione e lo sviluppo di una società ed economia decarbonizzate.