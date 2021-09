Prysmian, contratto da 30 milioni in consorzio per fornitura cavi in Francia

editato in: da

(Teleborsa) – Prysmian, società quotata sull’MTA e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha siglato un contratto del valore di circa 30 milioni di euro con RTE (Réseau de Transport d’Électricité) per lo sviluppo di un sistema in cavo sottomarino per l’esportazione di energia per il parco eolico offshore flottante di Gruissan, nel sud della Francia. L’operazione è condotta in consorzio con Asso.subsea, appaltatore specializzato nell’installazione sottomarina.

Prysmian Group sarà responsabile della progettazione, fornitura, collegamento, collaudo e test dei cavi, che saranno prodotti a Nordenham (Germania) e Gron (Francia). Asso.subsea progetterà e si occuperà di tutte le attività in mare richieste dal progetto. L’autorizzazione a procedere è attesa per la fine di novembre, mentre il collaudo è previsto per luglio 2023.

“Questa commessa conferma la fiducia e la credibilità che RTE ripone in Prysmian, avendo già assegnato al gruppo altri progetti come quelli per i parchi eolici offshore di Fécamp, Courseulles-sur-Mer, St. Nazaire e Noirmoutier”, sottolinea l’azienda italiana in una nota.