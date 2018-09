Prysmian, conti a due velocità nel primo semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Conti a due velocità per Prysmian che chiude il primo semestre con ricavi a 4.364 milioni in salita del 10,8% rispetto ai 3.938 milioni del primo semestre 2017. L’utile netto attribuibile ai soci della Capogruppo si è attestato a 82 milioni di euro in calo del 27,4% rispetto ai 113 milioni del primo semestre 2017. La riduzione è da attribuirsi agli accantonamenti Western Link e ai costi di acquisizione ed integrazione del nuovo perimetro di attività.

L’EBITDA si ferma a 293 milioni in calo del 12% rispetto ai 364 mln del semestre precedente. L’EBITDA include aggiustamenti legati a costi di riorganizzazione e miglioramento dell’efficienza per 14 milioni (in parte già relativi alla riorganizzazione conseguente l’acquisizione), costi legati all’acquisizione e integrazione di General Cable per 22 milioni e l’effetto sul costo del venduto legato all’utilizzo di prodotti finiti oggetto di valutazione al fair value al momento dell’acquisizione pari a 5 milioni.

L’Indebitamento Finanziario Netto risulta pari a 3.014 milioni (436 milioni al 31 dicembre 2017), beneficiando della conversione del prestito obbligazionario convertibile 2013 con un impatto di 283 milioni. A Piazza Affari il titolo di Prysmian fa un balzo del 5,31%.