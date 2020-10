Prysmian conferma guidance, titolo accelera

editato in: da

(Teleborsa) – Grande giornata per Prysmian, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,30%.

Nei primi 9 mesi, i Ricavi di Gruppo sono ammontati a 7.488 milioni di euro con una variazione organica del -9,4% (escludendo il segmento Projects), confermando la resilienza del Gruppo in un contesto macroeconomico e di mercato reso difficile dalla pandemia Covid-19. L’EBITDA Adjusted si attesta a 647 milioni (773 milioni nei primi nove mesi del 2019), dato che riflette la diminuzione delle vendite. L’Utile Netto si attesta a 140 milioni (271 milioni nei primi nove mesi del 2019). L’Indebitamento Finanziario Netto è sceso a 2.669 milioni al 30 settembre 2020 (3.027 milioni al 30 settembre 2019; 2.140 milioni al 31 dicembre 2019).

Outlook. Il Gruppo “conferma con fiducia la guidance 2020 precedentemente comunicata al mercato in data 30 luglio. Nell’esercizio 2020, “in assenza di rilevanti cambiamenti nell’evoluzione dell’emergenza sanitaria e di conseguenti ulteriori discontinuità e rallentamenti nelle attività economiche globali”, il Gruppo prevede di realizzare un EBITDA Adjusted compreso nell’intervallo 800 – 850 milioni e di generare flussi di cassa compresi nell’intervallo 200 – 300 milioni (free cash flow prima di acquisizioni e dismissioni e dei dividendi).

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione al gruppo specializzato nella produzione di cavi rispetto all’indice di riferimento.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Prysmian, con potenziali discese fino all’area di supporto più immediata vista a quota 22,84 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 24. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all’importante supporto posizionato a quota 22,1.