(Teleborsa) – Prysmian ha portato a termine in data odierna l’acquisizione di General Cable.

Lo comunica il produttore italiano di cavi ricordando di aver acquistato tutte le azioni ordinarie di General Cable in circolazione per un corrispettivo in denaro pari a 30 dollari per azione. Con il completamento dell’operazione, General Cable è divenuta una società a capitale privato e pertanto le sue azioni non sono più quotate presso il NYSE, né presso altri mercati.