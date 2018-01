Prysmian, commessa per parco eolico offshore nel Regno Unito

(Teleborsa) – Prysmian si è aggiudicata una nuova commessa assegnata da Cobra Wind International per realizzare il sistema in cavo che collegherà il parco eolico offshore galleggiante di Kincardine all’entroterra britannico.

Per il Gruppo, si legge in una nota, si tratta del primo progetto per il cablaggio di un parco eolico offshore galleggiante.

L’installazione è prevista durante il 2018 e 2019. Nessun accenno ai termini finanziari dell’operazione.