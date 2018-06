Prysmian, commessa da Van Oord Offshore Wind per cavi sottomarini

editato in: da

(Teleborsa) – Prysmian ha acquisito una commessa da parte di Van Oord Offshore Wind per la realizzazione di un sistema in cavo sottomarino inter–array che collegherà le turbine dei parchi eolici Borssele III e IV.

Il Gruppo, spiega una nota, sarà responsabile per la progettazione, la produzione, la fornitura e il collaudo di circa 175 km di cavi tripolari a 66 kV isolati in XLPE di varie sezioni e tutti i relativi accessori per i parchi eolici Borssele III e IV.

Nessun accenno ai termini finanziari della commessa.