Prysmian, commessa da 17 milioni di euro in Canada

(Teleborsa) – Prysmian sempre più attiva nel mercato nordamericano. Il Gruppo che opera nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicato una nuova commessa del valore di 17 milioni di euro assegnata da New Brunswick Power Corporation (NB Power), la maggiore utility per l’energia del Canada, con sede nella provincia di New Brunswick.

Il progetto Fundy Isles prevede lo sviluppo di un nuovo collegamento sottomarino che potenzierà la capacità di trasmissione di energia del sistema attualmente installato nella regione di Passamaquoddy, a Fundy Bay. Il nuovo collegamento sottomarino collegherà le isole di Deer, Campobello e Grand Manan alla rete elettrica della provincia canadese.

Prysmian Group sarà responsabile per la progettazione, produzione e installazione di un sistema in cavo sottomarino tripolare da 69 kV e 300 mm² con isolamento in XLPE che si estenderà su un totale di 20 km. Le anime dei cavi sottomarini saranno prodotte nel centro di eccellenza di Prysmian di Montereau (Francia), mentre l’armatura sarà realizzata presso lo stabilimento all’avanguardia di Nordenham (Germania), entrato a far parte del Gruppo in seguito all’acquisizione di General Cable. Il completamento del progetto è previsto a ottobre 2019.

Positivo il titolo Prysmian a Piazza Affari: +1,36%.