Prysmian, accordo con Equinor per fornitura cavi a progetto eolico Empire Wind

(Teleborsa) – Prysmian ed Equinor hanno annunciato oggi un accordo per la fornitura del sistema in cavo sottomarino inter–array per il progetto Empire Wind, un parco eolico offshore da 816 MW che verrà realizzato a New York.

Prysmian Group fornirà il sistema in cavo inter-array da 66 kV con isolamento in XLPE che trasmetterà energia dalle turbine eoliche con una capacità tra i 10 e i 15 MW.

Prysmian Group sarà responsabile della progettazione, fornitura e stoccaggio di circa 150 km di cavi inter-array che trasmetteranno una quantità di energia due volte superiore allo standard assicurato dal settore con i sistemi da 33 kV. I cavi verranno prodotti presso i centri di Montereau (Francia) e Nordenham (Germania).

L’avvio della produzione dei cavi è previsto entro dicembre 2019 ed il completamento è previsto nell’estate 2022 con installazione finale nel 2023 o nel 2024.