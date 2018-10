Prudenza tra le borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza all’insegna della prudenza per le principali borse europee con gli investitori in attesa di “testare” la forza dell’economia statunitense, con i numeri di settembre sul mercato del lavoro, in pubblicazione nel primo pomeriggio. In Italia, invece, il focus resta sui conti pubblici. Il Governo tricolore ha pubblicato la nota di aggiornamento al DEF: rivisti gli obiettivi di crescita, confermato il rapporto deficit/PIL al 2,4% solo per il 2019.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,15. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,66%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota 280 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,34%.

Tra i listini europei Francoforte, è poco mosso così come Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia. Nulla di fatto anche per Parigi, che passa di mano sulla parità. Debole la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 20.579 punti.

In luce sul listino milanese i comparti beni per la casa (+0,87%) e petrolio (+0,60%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori materie prime (-1,36%), bancario (-0,62%) e automotive (-0,44%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Moncler (+1,88%) grazie ad un upagrade.

Tra i petroliferi spunti in acquisto su ENI (+0,87%) mentre i bancari restano osservati speciali sulla scia dell’andamento dello spread. Bene Fineco (+0,66%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -1,66%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Brunello Cucinelli (+5,38%), Fincantieri (+0,98%), Juventus (+0,76%) e Cementir (+0,66%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Acea, che ottiene -1,64%.