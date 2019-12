Prudenza tra le Borse europee. Focus su Job Report USA

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Gli investitori guardano al dato sull’occupazione statunitense: le aspettative sono di segnali di crescita che possano far ridurre i timori per la salute della più grande economia mondiale.

Sul mercato valutario, nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,109. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.475,6 dollari l’oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,63%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,35%.

Tra gli indici di Eurolandia seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,30%. Si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dello 0,92%. Parigi segna un progresso dello 0,50%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,27%.

In buona evidenza a Milano i comparti tecnologia (+1,31%), beni per la casa (+0,99%) e media (+0,87%).

Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti chimico (-1,04%) e alimentare (-0,47%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Moncler (+1,86%), STMicroelectronics (+1,52%), Buzzi Unicem (+1,49%) e Unicredit (+1,32%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, che ottiene -2,06%.

Contrazione moderata per Azimut, che soffre un calo dello 0,53%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Tinexta (+2,64%), Mediaset (+1,97%), Mutuionline (+1,49%) e Brunello Cucinelli (+1,04%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Datalogic, che prosegue le contrattazioni a -2,89%.

Vendite a piene mani su CIR, che soffre un decremento del 2,23%.

Preda dei venditori FILA, con un decremento dell’1,72%.

Si concentrano le vendite su Tod’s, che soffre un calo dell’1,68%.